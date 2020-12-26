Hamitköy’den Yenicami’ye geçit yok

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 Futbol Sezonunu iptal etmesine rağmen genç futbolcularının gelişimi için antrenmanlarını sürdüren takımlar, hazırlık maçlarını da sürdürüyorlar.

K-PET Süper Ligin 2 Başkent ekibi Hamitköy ile Yenicami, ikinci hazırlık maçlarındaEsat Erdoğmuş Stadı’nda karşılaştılar.

Master hakemlerin yönettiği maçta Hamitköy ilk devreyi Taner Ateş’in golüyle 1-0 önde tamamlarken, Yenicami ikinci devredeMehmet Çavuş ve Hasan Evren’in golleriye 2-1 öne geçti. Bu golden sonra ataklarını sıklaştıran Hamitköy, Altan Çocuk ile beraberliği yakalarken Hasan Akkuyu’nun golü ile maçı 3-2 kazandı.Hamitköy kalecisi Tolga Nergiz maçta yaptığı kurtarışlarla galibiyetin mimarı oldu.

