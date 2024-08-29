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Hamitköy’den Raif bombası

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Hamitköy kaleci arayışları çerçevesinde futbolumuzun önemli kalecilerinden Raif Denktaş Pehlivan’ı kadrosuna kattı

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Hamitköy’den Raif bombası
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Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy, 2024 – 2025 sezonu hazırlıklarını sürdürürken, transfer çalışmalarıyla da kadrosunu güçlendiriyor.
Hamitköy kaleci arayışları çerçevesinde futbolumuzun önemli kalecilerinden Raif Denktaş Pehlivan’ı kadrosuna kattı. Birçok önemli kulüpte forma giymiş olan deneyimli kaleci Raif, son olarak geçtiğimiz sezonun ilk devresinin sonuna kadar Küçük Kaymaklı’da forma giymişti.
Küçük Kaymaklı’dan kiralık olarak transfer edilen Raif ile yapılan transfer görüşmesinde Hamitköy’ün başarılı başkanı Evren Mannaş ve kaleci antrenörü Latif Sakar yer aldı.
MANNAŞ: RAİF İNŞALLAH JÜBİLESİNİ DE HAMİTKÖY’DE YAPACAK
Hamitköy başkanı Evren Mannaş, transfer sonrasında yaptığı açıklamada “Raif gençlerden oluşan takımımıza abilik yapacak. Raif’in kalitesi tartışılmazdır. Kendisine büyük güven duyuyoruz. Raif inşallah jübilesini de Hamitköy kulübünde yapacaktır.” ifadelerini kullandı.
 
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