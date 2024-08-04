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Hamitköy’de vücut analiz ölçümleri yapıldı

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Hamitköy’de vücut analiz ölçümleri yapıldı
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Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy’de2024 – 2025 sezonu hazırlıkları, teknik direktör Ahmet Sakallı yönetiminde aralıksız devam ediyor.
2024 – 2025 sezonu hazırlıkları çerçevesinde futbolculara vücut analiz ölçümleri yapıldı. Ahmet Sakallı’nın teknik ekibinde kuvvet antrenörü olarak görev yapan Hüseyin Topal’ın sorumluluğunda futbolculara yapılan vücut analiz ölçümlerine, futbolculara bireysel antrenman programı hazırlanacak.
Futbolcuların vücut analiz ölçümleri, Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy yönetim kurulunun sağladığı imkanlarla, Fitness World Spor Salonunda yapıldı.
 
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