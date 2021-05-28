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Hamitköy’de Micheal kiralanacak

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Hamitköy’de Micheal kiralanacak
Hamitköy alt yapısından yetişen Micheal Çayırcı, daha fazla süre alması için yeni sezonda kiralanacak.
Hamitköy’ün Süper Lige yükseldiği sezonda orta sahanın en önemli isimlerinden olan Micheal Çayırcı, güçlü fiziği ve isabetli paslarıyla ön libero mevkisindeki başarılı performansı ile biliniyor.
Sert şutları da olan Micheal Çayırcı, geçtiğimiz sezon ise Gençlik Gücü’ne kiralanmıştı. Micheal, futbolsuz dönemde Hamitköy’ün antrenman ve hazırlık maçlarında başarılı performans sergilemişti.
 
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