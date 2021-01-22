Hamitköy’de iki maç birden

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesine rağmen, genç futbolcularının gelişimi için antrenman ve dostluk maçlarını sürdüren Hamitköy ve Yonpaş Dumlupınar dostluk maçında karşılaşacaklar Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında oynanacak olan maç saat 12:00’de başlayacak.

Hamitköy – Yonpaş Dumlupınar dostluk maçı sonrasındaHamitköy takımı, Esat Erdoğmuş Stadında saat 14:00’te bu kez HamitköyMasterleri ile bir dostluk maçı oynayacak. Her 2 maçı da master hakemler yönetecek.

