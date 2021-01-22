Hamitköy’de iki maç birden

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesine rağmen, genç futbolcularının gelişimi için antrenman ve dostluk maçlarını sürdüren Hamitköy ve Yonpaş Dumlupınar dostluk maçında karşılaşacaklar Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında oynanacak olan maç saat 12:00’de başlayacak.
Hamitköy – Yonpaş Dumlupınar dostluk maçı sonrasındaHamitköy takımı, Esat Erdoğmuş Stadında saat 14:00’te bu kez HamitköyMasterleri ile bir dostluk maçı oynayacak. Her 2 maçı da master hakemler yönetecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.