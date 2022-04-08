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Hamitköy’de haftanın yıldızı Uraz

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Hamitköy’de haftanın yıldızı Uraz
Hamitköy Futbol Akademisinde (HFA) antrenmanlar, Fırat Deniz koordinatörlüğünde çeşitli yaş kategorilerinde aralıksız devam ediyor.
Hamitköy Futbol Akademisinde her hafta alt yapı antrenörlerinin birlikte belirlediği Haftanın Yıldızı uygulaması da sürüyor. Hamitköy Futbol Akademisi antrenörleri bu hafta Uraz Kemal Oyal’ı, Haftanın Yıldızı olarak seçtiler.
Hamitköy Futbol Akademisinden yapılan açıklamada “Uraz yeteneği yanında saygısı disiplini ve çalışkanlığı ile ileride iyi bir futbolcu olma yolunda akademimizde gelişimine devam ediyor.” ifadeleri kullanıldı.
 
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