Hamitköy’de haftanın yıldızı Mehmet

Hamitköy Futbol Akademisinde (HFA) antrenmanlar tüm hızıyla devam ederken, akademide her hafta yapılan haftanın yıldızını belirleme uygulaması da sürüyor.

Hamitköy Futbol Akademisi antrenörlerinin birlikte belirlediği haftanın yıldızı bu hafta Mehmet Türker olarak belirlendi. Haftanın Yıldızı seçilen akademinin minik sporcularından Mehmet Türker, ile ilgili olarak Hamitköy Futbol Akademisinden yapılan açıklamada, “Mehmet Türker, yeteneği yanında, saygısı, disiplini ve çalışkanlığı ile ileride iyi bir futbolcu olma yolunda akademimizde gelişimine devam ediyor.” ifadeleri kullanıldı.



