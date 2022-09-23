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Hamitköy’de haftanın yıldızı Ali

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Hamitköy’de haftanın yıldızı Ali
Hamitköy Futbol Akademisinde koordinatör Fırat Deniz nezaretinde antrenmanlar aralıksız devam ediyor.
Alanında eğitimli antrenörler eşliğinde devam antrenmanlar içerisinde her hafta gerçekleştirilen haftanın yıldızının belirlenmesi de sürüyor. Alt yapı antrenörleri ile birlikte belirlenen haftanın yıldızlığına bu hafta Ali Şahin seçildi.
Haftanın yıldızı olarak seçilen Ali Şahin ile ilgili olarak Hamitköy Futbol Akademisinden yapılan açıklamada “Akademimizin en minik sporcusu Ali, yeteneği yanında saygısı, disiplini ve çalışkanlığı ile ileride iyi bir futbolcu olma yolunda akademimizde gelişimine devam ediyor.” ifadeleri kullanıldı.
 
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