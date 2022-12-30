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Hamitköy’de babalar, çocuklarıyla oynadı

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Hamitköy’de babalar, çocuklarıyla oynadı
Hamitköy Futbol Akademisinde Fırat Deniz koordinatörlüğünde antrenmanlar aralıksız sürerken, sporcular 2022 yılının son antrenmanında babalarıyla Esat Erdoğmuş Stadında maç yaptılar.
Eğlenceli anların yaşandığı babalar – çocuklar maçında çekişmeli mücadeleler yaşandı. Babalar ise maçta çocuklarıyla birlikte oynamanın keyfini çıkardı.
Hamitköy Futbol Akademisi yayınladığı yeni yıl mesajında ise “Yeni yılın herkese spor dolu, güzel ve sağlıklı günler getirmesini dileriz. Futbol çocuklarla güzel.” ifadeleri kullanıldı.
 
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