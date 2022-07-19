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Hamitköy’de, 20 Temmuz için oynadılar

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Hamitköy’de, 20 Temmuz için oynadılar
Hamitköy Futbol Akademisi (HFA), 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde maçlar organize etti.
Hamitköy Futbol Akademisi ile Cihangir Futbol Akademisi arasında farklı kategorilerde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri çerçevesinde maçlar oynandı. Centilmence ve fairplay çerçevesinde oynanan maçlar sonucunda 2 akademinin futbolcuları hatıra fotoğrafı çektiler.
 
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