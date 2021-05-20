HamitköyAkademisinde futbol coşkusu yaşanacak

Hamitköy Futbol Akademisi, antrenmanlara başlama kararı alırken, koordinatör Fırat Deniz, “1 Haziran’da antrenmanları yeniden başlatma kararı aldık. Dünya Çocuk Günündeyapacağımız ilk antrenmanla, çocuklarımıza futbol coşkusu yaşatacağız.” açıklamasını yaptı

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, alt yapı çalışmalarını başlatma kararı aldı.

Pandemi süreci nedeniyle çalışmalarına ara vermek zorunda kalan Fırat Deniz Koordinatörlüğündeki Hamitköy Futbol Akademisi, 1 Haziran’da antrenmanlara yeniden başlayacak.

Deneyimli eğitmen Fırat Deniz, Hamitköy Futbol Akademisi’nin antrenmanlara başlayacak olması ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Antrenman yasakları gelmeden önce sağlık kurallarına uyarak çalışmalarımızı gerçekleştirmiş ancak daha sonra sağlık koşullarını da göz önünde bulundurarak antrenmanlarımıza ara vermiştik. Çocuklarımız futbolsuz geçen bu süreçte on line antrenman programları uyguladılar.

Antrenman izinlerinin verilmesinden sonra başkanımız Evren Mannaş ile yaptığımız değerlendirmede 1 Haziran’da antrenmanları yeniden başlatma kararı aldık.Çocuklarımızın sınav süreçlerinin sonlanmasını bekleyecek olmamızdan dolayı antrenmanları 1 Haziran’da başlatmayıuygun gördük.

Hamitköy Futbol Akademisi olarak 1 Haziran Dünya Çocuk Gününde, Esat Erdoğmuş Stadında yapacağımız ilk antrenmanla, çocuklarımıza futbol coşkusu yaşatacağız.

