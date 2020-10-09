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Hamitköy yine geleceğe yatırım yaptı

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Hamitköy, kadrosunu genç futbolcularla takviye etmeye devam ederken, Çetinkaya’dan Burak Aşan’ın bonservisli transfer etti. Burak, kulüp sağlık sorumlusu Mustafa Soykurt eşliğinde resmi imzayı attı

Hamitköy yine geleceğe yatırım yaptı
K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy, kadrosunu genç futbolcularla takviye etmeye devam ederken, Çetinkaya’dan Burak Aşan’ın bonservisli transferiyle yine geleceğe yatırım yaptı. Hamitköy, daha önce de Yenicami’den Kemal Barbet’i bonservisli olarak transfer etmişti.
Burak Aşan, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda, Hamitköyfizyoterapisti ve kulüp sağlık sorumlusu Mustafa Soykurt eşliğinde attığı imza ile bonservisli olarak kırmızı siyahlı takıma transfer olmuş oldu.
Hamitköy’ün başarılı kulüp başkanı Evren Mannaş, Burak transferiyle gençlere verdikleri önemi bir kez daha gösterdiklerini söylerken, Burak’tan uzun yıllar yararlanmak istediklerini belirtti.
Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı ise geçtiğimiz sezon önce alt yapıda daha sonra ise A Takımda şans verdikleri Burak’tan sol kanat ve hücumda faydalanacaklarını ve kendisine güvendiklerini söyledi.
Geçtiğimiz sezon Hamitköy U21 Takımına transfer edilen ancak kısa sürede başarılı performansla teknik direktör Ahmet Sakallı tarafından A Takıma alınan Burak Aşan birçok maçta oynama şansı bulmuş özellikle Yenicami ve Çetinkaya maçlarında oldukça dikkat çekmişti.
 
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