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Hamitköy yeni yılı kutladı

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Hamitköy yönetim kurulu, Yenicami maçından sonra stad büfesinde futbolculara yönelik bir yeni yıl yemeği düzenlerken,başkan Evren Mannaş, “Sağlıklı ortamın oluştuğu bir 2021 yılıdileğinde bulundu

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Hamitköy yeni yılı kutladı
Hamitköy genç futbolcularının gelişimi açısından antrenmanlarını sürdürürken, Yenicami ile oynadığı hazırlık maçından sonra yeni yılı kutladı.
Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy yönetim kurulu, 3-2 kazandıkları Yenicami maçından sonra stad büfesinde futbolculara yönelik yeni yıl yemeği düzenledi. Bazı yöneticiler ve teknik heyetin de katıldığı yemekte futbolculara konuşan başkan Evren Mannaş, sağlıklı ortamın oluştuğu bir 2021 yılında yeniden liglerin oynanmasını diledi.
Futbolcularının ve teknik heyetin antrenman yapma isteğini olumlu karşılayarak, sağlıklı bir ortamda antrenmanları başlattıklarını ifade eden Evren Mannaş, özveriyle çalışan gençlerin kendilerini geliştirme şansı bulduğuna dikkat çekip, tüm futbol camiasının yeni yılını kutladı.
 
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