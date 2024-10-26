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Hamitköy, uzatmada yıkıldı

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Hamitköy 4. dakikada öne geçtiği Yeniboğaziçi maçının 90+4. dakikasında kalesinde gole engel olamazken, taraflar 1’er puanla sahadan ayrıldılar.Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı, offside gerekçesiyle 1 golün iptal edilmesine tepki gösterdi

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Hamitköy, uzatmada yıkıldı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA BirinciLigde Süleyman Göktaş Sezonu'nunaltıncı haftamaçında Hamitköy ŞHSK,YeniboğaziçiDSK’yı konuk etti.
Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynanan ve Hüseyin Eyyüpler’in yönettiği Hamitköy ŞHSK – Yeniboğaziçi DSK maçına Hamitköy hızlı başlarken, 4. dakikada Burak’ın pasında Emre topu ağlara yolladı. 1 – 0
Golden sonra birkaç pozisyon üreten, özellikle de devrenin son anında net pozisyondan Hamitköy yararlanamayınca devre 1 – 0 tamamlandı.
İkinci devrede Yeniboğaziçiberaberlik için baskılı oynasa da iyi kapanan Hamitköy, rakibine fazla pozisyon vermedi. Ancak rakibinin geriye yaslanmasından yararlanan Yeniboğaziçi uzatma bölümünde baskıyı artırırken, 90+4’te kazanılan serbest vuruşta kaleci Raif’in yumrukladığı topun gelişine çok sert vuran Serhat beraberlik golünü attı. 1 – 1 Maç da bu skorla tamamlandı.
 
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