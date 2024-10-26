Hamitköy, uzatmada yıkıldı

Hamitköy 4. dakikada öne geçtiği Yeniboğaziçi maçının 90+4. dakikasında kalesinde gole engel olamazken, taraflar 1’er puanla sahadan ayrıldılar.Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı, offside gerekçesiyle 1 golün iptal edilmesine tepki gösterdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA BirinciLigde Süleyman Göktaş Sezonu'nunaltıncı haftamaçında Hamitköy ŞHSK,YeniboğaziçiDSK’yı konuk etti.

Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynanan ve Hüseyin Eyyüpler’in yönettiği Hamitköy ŞHSK – Yeniboğaziçi DSK maçına Hamitköy hızlı başlarken, 4. dakikada Burak’ın pasında Emre topu ağlara yolladı. 1 – 0

Golden sonra birkaç pozisyon üreten, özellikle de devrenin son anında net pozisyondan Hamitköy yararlanamayınca devre 1 – 0 tamamlandı.

İkinci devrede Yeniboğaziçiberaberlik için baskılı oynasa da iyi kapanan Hamitköy, rakibine fazla pozisyon vermedi. Ancak rakibinin geriye yaslanmasından yararlanan Yeniboğaziçi uzatma bölümünde baskıyı artırırken, 90+4’te kazanılan serbest vuruşta kaleci Raif’in yumrukladığı topun gelişine çok sert vuran Serhat beraberlik golünü attı. 1 – 1 Maç da bu skorla tamamlandı.

