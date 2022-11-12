Hamitköy uzatmada yıkıldı

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda oynanan maçta 11. dakikada Cemre Piro ile öne geçen Hamitköy, 90+4. Dakikada Doğan Türk Birliği’nin genç golcüsü Arda’nın golüne engel olamayarak sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı

Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay,Cem Öksüzoğulları, Halil Atlar

DTB: Ozan, Salih Güvensoy, Mustafa Atlar, Halil, Tansel(83.Dk Güvenç), Emin(72.Dk Arda), Ali Akbulut(46.Dk Kenan), Ahmet Sönmez, Ali Savaşan(72.Dk Aydın), Billy, Farouk

Hamitköy:Tolga, Ömer, Emmanuel, Toykan(71.Dk Kemal), Derviş, Sercan, Mert, Serhat, Cemre(90+5 Altan), İbrahim Güler, Ardahan(71.Dk Mehmet Koyuncu)

Goller: 90+4.Dk Arda (DTB)-11.Dk Cemre (Hamitköy)



AKSA Süper Lig'in 8.haftasında Doğan Türk Birliği ile Hamitköy, Girne'de karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle noktalandı.

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda oynanan maçta Cemre Piro ile öne geçen Hamitköy'e Doğan Türk Birliği'nin cevabı Arda Eren Metin'den geldi.

11.Dk: Hamitköy kontra atağında Emmauel sağ kanattan hızla rakip yarı alana indi ve topu arka direkte boş durumdaki Toykan’a kesti. Bu topa savunmada Ahmet Sönmez müdahale edemedi ve Toykan şutunu attı ancak kaleci Ozan gole izin vermedi. Ozan’dan dönen topu Cemre tamamlayarak filelere gönderdi. DTB 0-1 Hamitköy

22.Dk: DTB’deBilly köşe atışında topu ceza alanına ortaladı. Emin’in arka direkteki kafa vuruşunda top direkten geri geldi. Dönen topa Farouk vurdu ancak topu dışarıya gönderdi. 29.Dk: DTB atağında Hamitköy ceza alanı içerisinde oluşan karambolde arka direkte topla buluşan Billy’nin vuruşunda kaleci Tolga gole izin vermedi.

34.Dk: DTB atağında soldan topu ceza alanı içersinde boş durumdaki Ali Akbulut’a aktardı. Ali topu kontrol edip rakiplerinden sıyrıldı ve vuruşunu yaptı ancak ağlara giden topu Sercan çizgiden çıkarmayı başardı.

45+4.Dk: Hamitköy kontra atağında Serhat’ın pasıyla soldan ceza alanına giren Toykan’ın aşırtma vuruşunda kaleye giden topu Ali Savaşan sakatlanma pahasına topu çizgiden uzaklaştırmayı başardı. 76.Dk: Hamitköy atağında Serhat’ın pasıyla topla buluşan Emmanuel’in vuruşunu kaleci Ozan topu kornere çeldi.

84.Dk: DTB atağında Arda’nın kafa vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.

88.Dk: DTB atağında Billy topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Kenan’ın vuruşunda Sercan topu çizgiden uzaklaştırdı.

90+2.Dk: DTB korneri sonrasında Hamitköy ceza alanı içersinde oluşan karambolde Halil Turan vuruşunu yaptı ancak ağlara giden topu Cemre çizgi üzerinde uzaklaştırdı

90+4.Dk: DTB atağında arka direkte Arda kafayla topu filelere gönderdi. DTB 1-1 Hamitköy

90+6.Dk: DTB atağında Hamitköy ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Kenan vurdu ancak top az farkla üstten dışarıya gitti.

Bu sonuçla Doğan Türk Birliği takımı puanını 13'e yükseltirken, Hamitköy takımı da 5 puana yükseldi. Ligin 9.haftasında Doğan Türk Birliği, Küçük Kaymaklı deplasmanına konuk olurken, Hamitköy de Yenicami ile deplasmanda karşılaşacak.



Fotoğraf: Özgür Göksel

