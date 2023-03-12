Hamitköy'ün kan kaybı sürüyor

Dumlupınar, AKSA Süper Ligdeki üçüncülük hedefi doğrultusunda Hamitköy’ü 3 golle mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Hamitköy ise bir maçı daha kaybederek ikinci devrede henüz puanla tanışamadı. Hamitköy’ün özellikle ilk devrede hakem Turgay Misk’e yoğun itirazları oldu



Hakemler: Turgay Misk, Halil Canaloğlu, Engin Akkagün

Y.Dumlupınar: Türkkan, Necati, Olcay, Mehmet Gürbıyık, Ossy (90.Dk Hikmet), Berke (90.Dk Berk Güçlücan), Mert Güçlücan (76.Dk Rifat), Mehmet Altın (76.Dk Adewole), Osman Şanverdi (64.Dk Berk Büyükkal), Tahsin, Emre Soytürk

Hamitköy:Tolga, Toykan, Orhan, Ömer (80.Dk Kemal), Faye (65.Dk Ardahan), Salih, Serhat (80.Dk Mehmet Koyuncu), Cemre, Altan (65.Dk Derviş), Osman Turgut, İbrahim Güler

Kırmızı kartlar:90+2.Dk Rifat (Dumlupınar)- 90+2.Dk Orhan (Hamitköy)

Goller:35. ve 90.Dk Ossy, 90+3.Dk Hikmet



AKSA Süper Ligin 20. haftasında Yonpaş Dumlupınar, Hamitköy’üDr Fazıl Küçük Stadında konuk etti. Oldukça çekişmeli geçen mücadelede Dumlupınar maçın son dakikalarında bulduğun gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

25.Dk: Hamitköy atağında Toykan pasını Cemre’ye aktardı. Cemre’de sağ kanatta bomboş pozisyondaki Faye’ye pasını verdi. Faye’nin vuruşunda top direkten geri geldi.

35.Dk: Dumlupınar atağında Emre Soytürk sağdan topu ceza alanine ortaladı ve boş durumdaki Ossy kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Y.Dumlupınar 1-0 Hamitköy

45+3.Dk: Hamitköy atağında Y.Dumlupınar savunmasında Mehmet Gürbıyık topa eliyle müdahale etti ancak karşılaşmanın hakemi Turgay Misk bu pozisyonda devam kararı verdi.

54.Dk: Dumlupınar’da Ossy yaptığı baskı sonucu topu kazandı ve soldan sıfıra inerek ceza alanına girdi ve pasını gerideki Mehmet Altın’a aktardı. Mehmet Altın’ın vuruşunda kaleci Tolga gole izin vermedi.

56.Dk: Dumlupınar atağında Mert sağdan topu ceza alanına doğru taşıdı ve gerideki Osman’a pasını aktardı. Osman’ın vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

58.Dk: Dumlupınar atağında Osman sol çaprazdan orta şut karışımı bir vuruş yaptı ve kaleci Tolga son anda bu topu tokatlamayı başardı.

75.Dk: Dumlupınar atağında Berk’in vuruşunda kaleci Tolga gole izin vermedi.

90.Dk: Dumlupınar atağında Rifat’ın vuruşunda kaleci Tolga’dan dönen topu yine Rifat havalandırdı ve bu topa Ossy kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Dumlupınar 2-0 Hamitköy

90+2.Dk: Hamitköy’de Orhan ve Dumlupınar’da Rifat arasındaki gerginlik sonrasında Turgay Misk her iki futbolcuyu da kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

90+5.Dk: Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Hikmet, sert ve düzgün bir vuruşla topu ters köşeden ağlara gönderip skoru belirledi. Dumlupınar 3-0 Hamitköy

Stadyum:GazimağusaDr.Fazıl Küçük StadıHakemler: Turgay Misk, Halil Canaloğlu, Engin AkkagünY.Dumlupınar: Türkkan, Necati, Olcay, Mehmet Gürbıyık, Ossy (90.Dk Hikmet), Berke (90.Dk Berk Güçlücan), Mert Güçlücan (76.Dk Rifat), Mehmet Altın (76.Dk Adewole), Osman Şanverdi (64.Dk Berk Büyükkal), Tahsin, Emre SoytürkHamitköy:Tolga, Toykan, Orhan, Ömer (80.Dk Kemal), Faye (65.Dk Ardahan), Salih, Serhat (80.Dk Mehmet Koyuncu), Cemre, Altan (65.Dk Derviş), Osman Turgut, İbrahim GülerKırmızı kartlar:90+2.Dk Rifat (Dumlupınar)- 90+2.Dk Orhan (Hamitköy)Goller:35. ve 90.Dk Ossy, 90+3.Dk Hikmet (Dumlupınar)AKSA Süper Ligin 20. haftasında Yonpaş Dumlupınar, Hamitköy’üDr Fazıl Küçük Stadında konuk etti. Oldukça çekişmeli geçen mücadelede Dumlupınar maçın son dakikalarında bulduğun gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.25.Dk: Hamitköy atağında Toykan pasını Cemre’ye aktardı. Cemre’de sağ kanatta bomboş pozisyondaki Faye’ye pasını verdi. Faye’nin vuruşunda top direkten geri geldi.35.Dk: Dumlupınar atağında Emre Soytürk sağdan topu ceza alanine ortaladı ve boş durumdaki Ossy kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Y.Dumlupınar 1-0 Hamitköy45+3.Dk: Hamitköy atağında Y.Dumlupınar savunmasında Mehmet Gürbıyık topa eliyle müdahale etti ancak karşılaşmanın hakemi Turgay Misk bu pozisyonda devam kararı verdi.54.Dk: Dumlupınar’da Ossy yaptığı baskı sonucu topu kazandı ve soldan sıfıra inerek ceza alanına girdi ve pasını gerideki Mehmet Altın’a aktardı. Mehmet Altın’ın vuruşunda kaleci Tolga gole izin vermedi.56.Dk: Dumlupınar atağında Mert sağdan topu ceza alanına doğru taşıdı ve gerideki Osman’a pasını aktardı. Osman’ın vuruşunda top üstten dışarıya gitti.58.Dk: Dumlupınar atağında Osman sol çaprazdan orta şut karışımı bir vuruş yaptı ve kaleci Tolga son anda bu topu tokatlamayı başardı.75.Dk: Dumlupınar atağında Berk’in vuruşunda kaleci Tolga gole izin vermedi.90.Dk: Dumlupınar atağında Rifat’ın vuruşunda kaleci Tolga’dan dönen topu yine Rifat havalandırdı ve bu topa Ossy kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Dumlupınar 2-0 Hamitköy90+2.Dk: Hamitköy’de Orhan ve Dumlupınar’da Rifat arasındaki gerginlik sonrasında Turgay Misk her iki futbolcuyu da kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.90+5.Dk: Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Hikmet, sert ve düzgün bir vuruşla topu ters köşeden ağlara gönderip skoru belirledi. Dumlupınar 3-0 Hamitköy