banner480
banner69
Bluefin havuza damga vurdu
Bluefin havuza damga vurdu
8 0
Trafiğe bir genç fidan daha
Trafiğe bir genç fidan daha
587 0
 
Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor
Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor
28 0
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
21 0
Sivrisinekler perişan ediyor
Sivrisinekler perişan ediyor
41 0
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
417 0
Taekwondoda Bozatlı anısına yarışacaklar
Taekwondoda Bozatlı anısına yarışacaklar
19 0
banner529

Hamitköy U15 Takımının antrenörü Denizsever

banner476

Hamitköy U15 Takımının antrenörü Denizsever
Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy Spor Kulübünde yeniden yapılandırılan Hamitköy Futbol Akademisinde yeni teknik adamlar görevlendiriliyor.
Hamitköy U15 Takımının antrenörü de belli olurken, Tahsin Denizsever, Hamitköy U15 Takımının yeni antrenörü oldu.
Daha önce alt yapılarda yardımcı antrenörlük görevleri üstlenen Tahsin Denizsever, ilk kez bir takımda doğrudan sorumluluk üstlendi.
K-PET Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu’nda aktif olarak futbolculuk görevini de sürdüren Tahsin Denizsever, Hamitköy U15 Takımı ile ilk antrenmanına, Esat Erdoğmuş Stadında çıktı.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.