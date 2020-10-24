Hamitköy U15 Takımının antrenörü Denizsever

Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy Spor Kulübünde yeniden yapılandırılan Hamitköy Futbol Akademisinde yeni teknik adamlar görevlendiriliyor.
Hamitköy U15 Takımının antrenörü de belli olurken, Tahsin Denizsever, Hamitköy U15 Takımının yeni antrenörü oldu.
Daha önce alt yapılarda yardımcı antrenörlük görevleri üstlenen Tahsin Denizsever, ilk kez bir takımda doğrudan sorumluluk üstlendi.
K-PET Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu’nda aktif olarak futbolculuk görevini de sürdüren Tahsin Denizsever, Hamitköy U15 Takımı ile ilk antrenmanına, Esat Erdoğmuş Stadında çıktı.
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