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Hamitköy Tombala Geceleri başlıyor

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Ülkemizin en istikrarlı tombalası olan Hamitköy Tombala Geceleri 21 Haziran Pazartesi akşamından itibaren piyanist Hüseyin ve sanatçı Işık’ın katılımları ile yeniden başlıyor

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Hamitköy Tombala Geceleri başlıyor
Ülkemizin en eski ve en istikrarlı tombala gecelerini düzenleyen Hamitköy Spor Kulübü, Hamitköy Tombala Gecelerini yeniden başlatıyor.
Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy Spor Kulübü yönetimi, 21 Haziran Pazartesi akşamından itibaren saat 20:30'da Hamitköy Tombala Gecelerini düzenleme kararı aldı.
Mustafa Şeytan’ın sunuculuğunda açık havada gerçekleştirilecek olan Hamitköy Tombala Gecelerinde yıllardır olduğu gibi piyanist Hüseyin müzikleri ile davetlileri coşturacak. Müzik dünyamızın usta sanatçısı Işık’ın da sahne alarak renk katacağı Hamitköy Tombala Gecelerinde konuklara zengin ikramiyeler dağıtılacak. Dağıtılacak olan toplam ikramiye 16,000 TL olacak.
 
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