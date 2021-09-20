Hamitköy tarihinde ilk kez lider

AKSA Süper Ligde 1. hafta geride kalırken ilk haftanın lideri, Binatlı’yı gece maçında deplasmanda 2 – 0 yenen Hamitköy oldu.

Süper Ligde bulunduğu sezonlar içerisinde liderlik koltuğuna oturmayan Hamitköy, Toykan’ın golleriyle kazandığı maç sonrasında 2021 – 2022 sezonunun ilk haftasını lider tamamladı.

Gelen tarihi liderlik, Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, Ahmet Sakallı ve teknik ekibi ile futbolcularda büyük mutluluk yarattı.

