Hamitköy tarihinde ilk kez lider

AKSA Süper Ligde 1. hafta geride kalırken ilk haftanın lideri, Binatlı’yı gece maçında deplasmanda 2 – 0 yenen Hamitköy oldu.
Süper Ligde bulunduğu sezonlar içerisinde liderlik koltuğuna oturmayan Hamitköy, Toykan’ın golleriyle kazandığı maç sonrasında 2021 – 2022 sezonunun ilk haftasını lider tamamladı.
Gelen tarihi liderlik, Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, Ahmet Sakallı ve teknik ekibi ile futbolcularda büyük mutluluk yarattı.
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