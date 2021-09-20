banner583
Ronaldo'nun boşu yok, Messi suskun
Ronaldo'nun boşu yok, Messi suskun
11 0
Dikkatsizliği pahalıyla mal oldu
Dikkatsizliği pahalıyla mal oldu
240 0
 
2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
70 0
44 0
Ayşe Gürpınar gururumuz oldu
Ayşe Gürpınar gururumuz oldu
99 0
Lefkoşa’da kazanan Bulutoğluları
Lefkoşa’da kazanan Bulutoğluları
15 0
3.Limasol Sigorta Rallisi’nin ilk gün lideri Fahri-Tan ikilisi
3.Limasol Sigorta Rallisi’nin ilk gün lideri Fahri-Tan ikilisi
23 0
banner661

Hamitköy tarihinde ilk kez lider

banner476

banner666
Hamitköy tarihinde ilk kez lider
AKSA Süper Ligde 1. hafta geride kalırken ilk haftanın lideri, Binatlı’yı gece maçında deplasmanda 2 – 0 yenen Hamitköy oldu.
Süper Ligde bulunduğu sezonlar içerisinde liderlik koltuğuna oturmayan Hamitköy, Toykan’ın golleriyle kazandığı maç sonrasında 2021 – 2022 sezonunun ilk haftasını lider tamamladı.
Gelen tarihi liderlik, Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, Ahmet Sakallı ve teknik ekibi ile futbolcularda büyük mutluluk yarattı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.