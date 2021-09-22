Hamitköy taraftar kartlarını satışa sundu

AKSA Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’de, Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, kulübe gelir getirici çalışmalarını sürdürüyor.

Hamitköy yönetimi, AKSA Süper Ligde 2021 – 2022 sezonuna yönelik taraftar kartlarını satışa sundu. Taraftar kartlarına ilgiyi artırmak için indirime de giden Hamitköy yönetimi, 100 TL karşılığında kartları satışa sundu.

Hamitköy taraftar kartlarını alan futbolseverler, Esat Erdoğmuş Stadında oynanacak olan maçlara ücret ödemeden girecek.

