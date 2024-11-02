Hamitköy son dakikada yıkıldı

Mormenekşe,Hamitköy’ü mağlup ederek zirve iddiasını sürdürürken, kaptan Ertan’ın yanı sıra 1 gol atıp takımına 1 de penaltı kazandıran Ramazan, galibiyetin gelmesini sağladı. Hamitköy yine gol sorunu yaşadığı bir maçı daha kaybederek istikrarsız gidişini sürdürdü

Stadyum: Mormenekşe Cemal BalsesStadı

Hakemler: Turgay Misk, Emre Çevikdal, Selim Kaynarca

Mormenekşe: Haluk (88.Dk Ozan), Ertan, Isaac, Fetin, Aziz (46.Dk Tugay), Mehmetali Öztemiz, Sami Tünsay (83.Dk Aygün), Erhan (67.Dk Sami Yahat), Ramazan, Arda Maydon (67.Dk Mehmet İnce), İsmet

Hamitköy: Raif, Salih Adakan, Mehmetali İlkbahar, Hasan Tulum, Salih Sakallı, Sinan (83.Dk Ersan), Emre Uysal, Burak, Altan (46.Dk Cuma), Mehmet Yapıcıel, Anıl

Goller: 6.Dk (P) Ertan, Dk 90+8 Ramazan (Mormenekşe)- 20.Dk Mehmet Yapıcıel (Hamitköy)



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA BirinciLigde Süleyman Göktaş Sezonu'nun yedinci haftamaçında Mormenekşe GBSK, Hamitköy ŞHSK’yı konuk etti.

Cemal Balses Stadında oynanan ve Turgay Misk’in yönettiğiMormenekşe GBSK – Hamitköy ŞHSKmaçının ilk devresine Mormenekşe daha etkili başlarken, 6. dakikada Mehmetali’nin Ramazan’a yaptığı hareketten kazanılan penaltı vuruşunu Ertan gole çevirdi. 1 – 0 Golden sonra Hamitköy oyunu dengeledi. Atak üstünlüğünü eline alan konuk ekip, 20. dakikada Mehmet Yapıcıel’in golüyle beraberliği yakaladı. 1 – 1

1 – 1’den sonra da etkili olan Hamitköy, Mehmet Yapıcıel ve Altan ile 2 net pozisyonu değerlendiremeyince devre 1 – 1 sona erdi.

İkinci devreye de Mormenekşeetkili başlasa da Hamitköy dengeyi kurup, daha baskılı oynamaya başladı. Mormenekşekontra atak futbolu oynadı.2 takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremeyip uzun süre gol bulamadılar.

Son bölümde Hamitköy’ün karambolden değerlendiremediği topta kontra atağa kalkan Mormenekşe’de Sami’nin ortasını Ramazan gole çevirip, skoru belirledi. 2 – 1

