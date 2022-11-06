Hamitköy siftahı Göçmenköy’le yaptı

Hamitköy, Göçmenköy’ü özellikle ilk devredeki etkili oyunuyla mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. PenaltıdanToykan ve Emmanuel’in gollerine, Göçmenköy’den Ndue penalti golüyle karşılık verdi. Hamitköy, Emmanuel’e yapılan harekete penaltı verilmemesine tepkisi oldu

Stadyum: Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler:Evren Karademir, Mehmet Çelik, Arif Malek

Hamitköy:Tolga, Toykan (90.Dk Derviş), Ömer, Emmanuel, Sercan (60.Dk Kemal), Mert, Serhat, Cemre, Osman, İbrahim Güler, Ardahan (72.Dk Mehmet Koyuncu)

Göçmenköy: Yusuf, Gökhan, Reşit, Musa (87.Dk Ahmet), Ndue, Bekir (46.Dk Arda), Cemal, Mevlüt (60.Dk Mustafa Gezer), Malik, Mustafa İnanç (50.Dk Samet), Mahmutİneci

Goller: 16.Dk, (P) Toykan,41.DkEmmanuel(Hamitköy), 67. DkNdue (P) (Göçmenköy)

Kırmızı kart: 80.Dk Malik (Göçmenköy)



AKSA Süper Ligin 7. Haftasında Hamitköy – Göçmenköy, Lefkoşa derbisinde Esat Erdoğmuş Stadında karşılaştılar.

16.dk: Hamitköy kalecisi Tolga’nın uzun gönderdiği topta Göçmenköy kalecisi Yusuf ve savunma arasındaki anlaşmazlık sonrasında Emmanuel topu aldı ve pasını ceza alanı içerisindeki Cemre’ye aktardı. Cemre, Mevlüt’ün müdahalesiyle yerde kalınca hakem Evren Karademir penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Toykan topu filelere gönderdi. Hamitköy 1-0 Göçmenköy

29.Dk: Hamitköy atağında Cemre’nin pasıyla savunma arkasına sarkan Emmanuel kaleci Yusuf’tan sıyrıldığı anda yerde kaldı ancak hakem Evren Karademir’in devam ettirdiği pozisyonda Toykan’ın vuruşunu Cemal çizgiden uzaklaştırdı.

41.Dk: Hamitköy kontra atağında Cemre’nin pasıyla savunma arkasına sarkan Emmanuel vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 2-0 Göçmenköy

59.Dk: Göçmenköy’de sol çaprazda kazanılan frikiği Musa kavisli bir biçimde kaleye doğru kesti ve top direkten geri geldi.

67.Dk: Hamitköy’de Ardahan’ın hatalı geri pasında Mert’ten topu alan Mustafa Gezer ceza alanı içerisinde Mert’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Evren Karademir penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ndue topu filelere gönderdi. Hamitköy 2-1 Göçmenköy

80.Dk: Hamitköy’de Kemal savunma arkasına sarkacaklen Malik’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Evren Karademir kırmızı kartla Malik’i oyun dışına gönderdi.



