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Hamitköy sabah akşam çalışıyor

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Hamitköy sabah akşam çalışıyor
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Birinci Lig kulüplerinden Hamitköy, 2024 – 2025 sezonu hazırlıklarını sürdürürken, sabah – akşam çalışıyor.
Hamitköy takımı Perşembe sabah 06:00’da Esat Erdoğmuş Stadında antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Ahmet Sakallı, kaleci antrenörü Latif Sakar ve kuvvet antrenörü Hüseyin Topal eşliğinde yapılan antrenmanda, gençlerin ağırlıkta olduğu takım güç çalışması yaptı.
Kuvvet antrenörü Hüseyin Topal’ın hazırladığı program dahilinde oldukça ağır ve yorucu bir antrenman yapan futbolcular, antrenman sonrasında ise hep birlikte kahvaltı yaptılar.
Hamitköy tesisler sorumlusu Orkun Saner’in hazırladığı kahvaltı keyifli geçerken, futbolcular yorgunluğu üzerlerinden atma şansı da yakaladılar.
 
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