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Hamitköy, Öksüzoğluları’nı aldı

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Hamitköy, Öksüzoğluları’nı aldı
AKSA Süper Ligde 2021 – 2022 Futbol Sezonunun hazırlıklarına aralıksız devam eden Hamitköy, kadrosunu güçlendirmek için transferlerine devam ediyor.
Hamitköy daha önce de kırmızı siyahlı formayı giymiş olan İbrahim Öksüzoğluları’nı transfer etti. Gönyeli’den ayrılma kararı aldıktan sonra birçok takımdan transfer teklifi alan İbrahim Öksüzoğluları, tercihini Hamitköy’den yana kullanırken, Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş transfer için futbolcunun bonservisini aldı.
İbrahim Öksüzoğluları, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzayı attı. İmza töreninde Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı da yer aldı.
Bu arada kulübe gelir getirici faaliyetlerine devam eden Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu 2 Eylül Perşembe akşamı kulüp lokalinde dayanışma gecesi düzenleyecek.
 
 
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