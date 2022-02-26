Hamitköy, Ocak'ı evinde yaktı

Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Mustafa Öztugay, Serdar Gürpınar, Abdullah Genç
TOL: Hüseyin, Mehmet Uçar, İlker İnceler, İlker Tek, İsmet, Şükrü, Yunus, İbrahim Karadal, Doğukan, Cevdet, Ali Avcısoyu (88.Dk Eren)
Hamitköy: Tolga, Danny, İbrahim Güler, İbrahim Kaba, İbrahim Öksüzoğulları, Kemal Barbet (90+3.Dk Taner), Mehmet Çil (72.Dk Ardahan), Mert, Rifat (90+3.Dk Cemre), Salih Adakan, Toykan
Goller: 22.Dk Kemal, 79.Dk Rifat, 90.Dk Toykan (Hamitköy)
Süper Ligde, Türk Ocağı ile Hamitköy arasında oynanan maçı deplasman ekibi Hamitköy 3 – 0 kazandı.
22.Dk: Hamitköyatağında Rifat’ın soldan yaptığı ortada Kemal vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. TOL 0-1 Hamitköy
30.Dk: TOL’da kazanılan frikiği kullanan İbrahim Karadal’ın vuruşunda top az farkla üstten dışarıya gitti.
48.Dk: Hamitköy atağında Toykan’ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Rifat, topu ortadaki Mehmet Çil’e aktardı. Mehmet Çil’in vuruşunda top üstten az farkla dışarıya gitti.
79.Dk: Hamitköy atağında savunma arkasına sarkan Rifat kaleci Hüseyin’den sıyrılıp topu filelere gönderdi. TOL 0-2 Hamitköy
90.Dk: Hamitköy atağında sol çaprazdan Rifat topu ceza sahasına ortaladı ve Toykan’ın vuruşunda top filelere gitti. TOL 0-3 Hamitköy
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