Hamitköy, Ocak'ı evinde yaktı

Hamitköy play-out oynama hedefi doğrultusunda Türk Ocağı deplasmanından 3 puanı 3 golle çıkardı. Rifat’ın 1 gol – 2 asistle yıldızlaştığı maçta takım olarak iyi oynayan Hamitköy karşısında pozisyon üretmekte zorlanan Türk Ocağı mağlubiyete razı oldu

Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Serdar Gürpınar, Abdullah Genç

TOL: Hüseyin, Mehmet Uçar, İlker İnceler, İlker Tek, İsmet, Şükrü, Yunus, İbrahim Karadal, Doğukan, Cevdet, Ali Avcısoyu (88.Dk Eren)

Hamitköy: Tolga, Danny, İbrahim Güler, İbrahim Kaba, İbrahim Öksüzoğulları, Kemal Barbet (90+3.Dk Taner), Mehmet Çil (72.Dk Ardahan), Mert, Rifat (90+3.Dk Cemre), Salih Adakan, Toykan

Goller: 22.Dk Kemal, 79.Dk Rifat, 90.Dk Toykan (Hamitköy)



Süper Ligde, Türk Ocağı ile Hamitköy arasında oynanan maçı deplasman ekibi Hamitköy 3 – 0 kazandı.

22.Dk: Hamitköyatağında Rifat’ın soldan yaptığı ortada Kemal vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. TOL 0-1 Hamitköy

30.Dk: TOL’da kazanılan frikiği kullanan İbrahim Karadal’ın vuruşunda top az farkla üstten dışarıya gitti.

48.Dk: Hamitköy atağında Toykan’ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Rifat, topu ortadaki Mehmet Çil’e aktardı. Mehmet Çil’in vuruşunda top üstten az farkla dışarıya gitti.

79.Dk: Hamitköy atağında savunma arkasına sarkan Rifat kaleci Hüseyin’den sıyrılıp topu filelere gönderdi. TOL 0-2 Hamitköy

90.Dk: Hamitköy atağında sol çaprazdan Rifat topu ceza sahasına ortaladı ve Toykan’ın vuruşunda top filelere gitti. TOL 0-3 Hamitköy

