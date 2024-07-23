Hamitköy mesaiye başladı

Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy, 2024 – 2025 sezonun hazırlıklarına yaptığı ilk antrenmanla başladı.

Yıllardır alt yapısından yetiştirdiği gençlerine erken yaşta A Takımda forma şansı vererek liglerimizde mücadele eden Hamitköy, yeni sezona da alt yapısından yetiştirdiği gençlerin çoğunlukta olduğu kadrosuyla girecek.

Hamitköy, sezona hazırlıklarına iddialı başlarken, Esat Erdoğmuş Stadında yapılan ilk antrenman teknik direktör Ahmet Sakallı yönetiminde yapıldı. Ahmet Sakallı’nın teknik ekibinde Erkut Mantar, Hüseyin Topal ve kaleci antrenörü Latif Sakar yer alıyor.

İlk antrenmanı kulübün başarılı başkanı Evren Mannaş da izledi. Yıllardır kulüp başkanlığı yapan ve takımın sürekli yanında olan Evren Mannaş, yeni sezonda da teknik heyet ve futbolcuların yanında olacağını söyledi.

