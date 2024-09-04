Hamitköy, Mehmetali’yi transfer etti

Birinci Lig kulüplerinden Hamitköy’de 2024 – 2025 sezonu hazırlıkları devam ederken, transferlerle de kadro güçlendiriliyor.

Hazırlık maçlarında sol bek mevkiinde eksiklik gören Hamitköy teknik ekibinin raporu doğrultusunda Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy yönetimi bu mevkiye transfer gerçekleştirdi.

Hamitköy, sol bek mevkiine Yenicami’den Mehmetali İlkbahar’ı transfer etti. Hamitköy ile antrenmanlara başlayan Mehmetali İlkbahar, kardeşi Cuma İlkbahar ile birlikte kırmızı siyahlıların başarısı için ter dökecek.

22 yaşındaki Mehmetali İlkbahar, 2 sezon önce Çetinkaya’da geçtiğimiz sezon ise Yalova’da başarılı performanslar sergilemişti.

