banner583
Beşiktaş, mağlubiyetle başladı
Beşiktaş, mağlubiyetle başladı
3 0
Beşiktaş'ın rakibi Borussia Dortmund
Beşiktaş'ın rakibi Borussia Dortmund
7 0
 
36 0
Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor
Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor
18 0
Covid-19 semptomları yine değişti
Covid-19 semptomları yine değişti
225 0
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı
12 0
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
38 0
banner661

Hamitköy Masterlerinden anlamlı organizasyon

banner476

banner666
Hamitköy Masterlerinden anlamlı organizasyon
HamitköyMasterlerinin geleneksel olarak, kulübe hizmeti geçmiş kişiler anısına düzenlediği anı maçı bu yıl da gerçekleştiriliyor.
Hamitköy Masterler Derneği başkanı Mustafa Şeytan’ın organize ettiği ve Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy Spor Kulübü yönetiminin de destek verdiği Merhumlar Anı Maçı 18 Eylül Perşembe akşamı saat 20:00’de Göçmenköy Stadında oynanacak. HamitköyMasterler ile Lapta Masterleri arasında oynanacak olan maçı, Alper Aligüllü yönetecek.
Merhumlar Anı Maçı ile kulübün Fahri Esat Erdoğmuş, Ahmet Beysoydan, Raif Mesda, Tegi Kalfa, İsmet Latifoğlu, Mustafa Hacımusa, Kemal Nalbant, Asaf Cemal, Özgün Özzeki, Yusuf Çoban, Yusuf Çocuk, Adnan Bostancı, Rasim Okşaner, Erol Buba ve Mustafa Sakallı (Hoca) anılacak.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.