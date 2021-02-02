Hamitköy Masterlerinde Üçer devri

Ülkemizde faaliyet gösteren master derneklerinden olan HamitköyMasterler Derneğinde başkan değişimi oldu.

Hamitköy camiasının önde gelen isimlerinden olan Şenol Üçer, HamitköyMasterler Derneğinde başkan olarak görev yapmaya başlarken, görevi devraldığı eski başkan Mustafa Şeytan ile işbirliğinde derneğin çalışmalarını yürütüyor. HamitköyMasterler Derneği teknik adamlığını ise İlker Sakallı yapıyor.

