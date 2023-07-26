Hamitköy, Mahmut’a resmi imzayı attırdı

Yeni sezonda mücadele edeceği Birinci Lige iddialı bir kadro ile girme hedefinde olan Hamitköy, transferlerine devam ediyor.

Hamitköy, Beşiktaş alt yapısından yetişen ve Türkiye U19 Milli Takımı kalesini de korumuş olan 25 yaşındaki kariyerli kaleci Mahmut Demirgan’ı transfer etti. Kosova’nın Liria ve Eyüpspor gibi takımların kalesini de korumuş olan 1,86 boyundaki sol ayaklı kaleci Mahmut Demirgan, Türkiye U19 Milli Takımı’nda oynadığı dönemde Fenerbahçeli Altay Bayındır’ın önünde birinci kaleci olarak görev yapmıştı.

Mahmut Demirgan, bugün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda kendisini kırmızı siyahlı renklere bağlayan resmi imzayı attı. Mahmut Demirgan’a imza sırasında Hamitköy kaleci antrenörü Latif Sakar eşlik etti.



