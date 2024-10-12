Hamitköy kazanmaya alıştı

Stat: Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Buse Bağrıkara, Selim Kaynarca
Hamitköy: Raif, Salih Adakan, Mehmetali(Adem), Hasan, Salih Sakallı, Burak, Emre, Anıl, Cuma, Mehmet Yapıcıel(Opeyemi), Ersan(Hasan).
Çanakkale: Umut, Ahmet(Deniz), Ekrem, Arda(Ahmet), Mustafa, Eray, Hasan, Gökdeniz, Eren(Recep), Erdeniz, Rifat.
Goller: Dk. 32 Emre, Dk. 64 ve 76 Mehmet Yapıcıel (Hamitköy), Dk. 45+2 Eren(Çanakkale)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nun dördüncü haftası başladı.
AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nun dördüncü hafta maçında Hamitköy, Çanakkale’yi konuk etti. Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynanan Hamitköy – Çanakkale TSK maçını Osman Özpaşa yönetti.
Maça etkili başlayan Hamitköy, Mehmet Yapıcel’in asistinde kaleci ile karşı karşıya kalan Emre Uysal 32. dakikada takımını 1 – 0 öne geçirdi. 2 golü offside gerekçesiyle geçersiz sayılan Hamitköy karşısında ilk devrenin uzatma anlarındaki duran top organizasyonunda Eren ile Çanakkale skoru 1 – 1 yaptı.
İkinci devreye etkili başlayan Hamitköy’de Mehmet Yapıcel 64’te kafayla skoru 2 – 1 yaptı. 76’da Hasan Tulum’un asistinde kaleci ile karşı karşıya kalan Mehmet Yapıcel takımını 3 – 1 öne geçirdi.
Bu skoru maç sonuna kadar koruyan Hamitköy üst üste 2. galibiyetini alırken, Çanakkale 4. haftayı da puansız tamamladı.
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