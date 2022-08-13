Hamitköy, Kaymaklı’yı devirdi

Yeni sezon hazırlık çalışmalarını sürdüren takımlar hafta sonu ise hazırlık maçlarıyla güçlerini görmeye çalışıyor.

Süper Ligin iki Lefkoşa ekibi Hamitköy ile Küçük Kaymaklı yaptıkları hazırlık karşılaşmasında galip gelen Hamitköy oldu.

Hamitköy rakibi K.Kaymaklı’yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

