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Hamitköy kalecisi Ahmet ucuz kurtuldu

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Hamitköy'ün Genç Takım ve A Takımında forma giyen futbolcusu Ahmet Demir, dikkatsiz bir sürücü nedeniyle kaldırımda yürürken kaza geçirip yaralandı

Hamitköy kalecisi Ahmet ucuz kurtuldu

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy'ün Genç Takım ve A Takımında forma giyen futbolcusu Ahmet Demir, geçtiğimiz akşam dikkatsiz bir sürücü nedeniyle kaldırımda yürürken kaza geçirdi.
Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük caddesi üzerinde dikkatsiz bir şekilde doğudan batıya doğru seyreden Lefkoşa da sakin Eric Idemudia (e-29 ) yönetimindeki LT 364 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre yolun sağındaki orta refuje çarptıktan sonra kontrolden çıkıp o esnada Gönyeli çemberi üzerinde yürüyen Hamitköy'de sakin Ahmet Demir'e (e-19) çarpmıştı. Kaza sonucu yaralanan Ahmet Demir, Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alınmış sonrasında ise taburcu edilmişti.
Hamitköy Spor Kulübü ise yaptığı açıklama ile kalecisi Ahmet Demir'e geçmiş olsun dileklerini iletirken, sağlık durumu iyi olan futbolcusuna sağlıklı günler diledi.
 

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Etiketler; #Hamitköy
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