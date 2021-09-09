banner583
Gönyeli’den müthiş geri dönüş
Gönyeli’den müthiş geri dönüş
63 0
Güney'de yetişkin nüfusun yüzde 75'i çift aşılı
Güney'de yetişkin nüfusun yüzde 75'i çift aşılı
17 0
 
Anıt mezar tartışması büyüdü
Anıt mezar tartışması büyüdü
21 0
Gustavo Assunçao Galatasaray'da
Gustavo Assunçao Galatasaray'da
15 0
“Çocuk büyütmeyin insan yetiştirin”
“Çocuk büyütmeyin insan yetiştirin”
154 0
Keyifli saatlerin değişilmez adresi
Keyifli saatlerin değişilmez adresi
55 0
Türkiye, kritik virajda
Türkiye, kritik virajda
24 0
banner661

Hamitköy kalecileri yoğun tempoda çalışıyor

banner476

banner666
Hamitköy kalecileri yoğun tempoda çalışıyor
AKSA Süper Lig'de 2021 – 2022 sezonunun başlamasına kısa süre kala Hamitköy’de antrenmanların temposu arttı.
Tolga Nergiz, Batuhan Serbülent ve Ahmet gibi 3 genç kaleciyle sezona girecek olan Hamitköy’de kaleciler sıkı bir tempo içerisinde çalışıyor. Hamitköy kaleci antrenörü Latif Sakar, 3 genç kaleciyi Esat Erdoğmuş Stadında yapılan antrenmanlarda oldukça zorlarken, en iyi şekilde eğitilmelerine özen gösteriyor.
Birinci kaleci olarak Tolga Nergiz’in forma giydiği Hamitköy’de, Batuhan Serbülent ve Ahmet, U20 Takımında da forma giyiyorlar.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.