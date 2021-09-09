Hamitköy kalecileri yoğun tempoda çalışıyor

AKSA Süper Lig'de 2021 – 2022 sezonunun başlamasına kısa süre kala Hamitköy’de antrenmanların temposu arttı.

Tolga Nergiz, Batuhan Serbülent ve Ahmet gibi 3 genç kaleciyle sezona girecek olan Hamitköy’de kaleciler sıkı bir tempo içerisinde çalışıyor. Hamitköy kaleci antrenörü Latif Sakar, 3 genç kaleciyi Esat Erdoğmuş Stadında yapılan antrenmanlarda oldukça zorlarken, en iyi şekilde eğitilmelerine özen gösteriyor.

Birinci kaleci olarak Tolga Nergiz’in forma giydiği Hamitköy’de, Batuhan Serbülent ve Ahmet, U20 Takımında da forma giyiyorlar.

