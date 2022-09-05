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Hamitköy iyi sinyaller veriyor

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Hamitköy Cumartesi günü Göçmenköy Sahası’nda konuk ettiği Birinci Lig ekibi Lapta’yı 5 – 2 mağlup ederken oynadığı futbolla göz doldurdu

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Hamitköy iyi sinyaller veriyor
Süper Lig ekibi Hamitköy’de Başkan Evren Mannaş ve yönetimi teknik heyetin raporu doğrultusunda nokta transferler yaparken hazırlık maçlarında oynanan futbol ve alınan sonuçlar da bu sezon farklı bir Hamitköy izleneceğinin işaretlerini veriyor.
Hamitköy Cumartesi günü Göçmenköy Sahası’nda konuk ettiği Birinci Lig ekibi Lapta’yı 5 – 2 mağlup ederken oynadığı futbolla göz doldurdu.
Hamitköy’de goller yeni transfer Emmanuel (2), Toykan, Ömer ve Hasan Karahüseyin’den geldi.
 
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