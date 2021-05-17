Hamitköy ile ikizlerin yolları ayrıldı

Hamitköy, geçtiğimiz sezon anlaştığı futbolumuzun önemli isimleri ikiz futbolcular Sabri ve Raif Selden kardeşler ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy, geçtiğimiz sezon anlaştığı futbolumuzun önemli isimleri ikiz futbolcular Sabri ve Raif Selden kardeşler ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

2020 – 2021 sezonunun oynanmamasından dolayı Hamitköy forması giyemeyen tecrübeli orta saha ve hücum futbolcuları Sabri ve Raif Selden, kırmızı siyahlılarla sadece antrenmanlara çıkmışlardı.

Yeni sezon hazırlıklarına başlamak için kadro planlaması yapan Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı ve kulüp başkanı Evren Mannaş ile görüşen Sabri ve Raif, kulüp ile dostça yolları ayırdı. Hamitköy’de ise Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu ise Sabri ve Raif için harcanan miktar karşılığında futbolcuları, talip eden kulübe verecekler.

