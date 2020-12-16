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Hamitköy ile Esentepe, Hamitköy’de karşılaşacak

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Hamitköy ile Esentepe, Hamitköy’de karşılaşacak
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesine rağmen antrenmanlarını sürdüren, takımlar hazırlık maçlarına başlıyorlar.
Bu takımlardan olan K-PET Süper Lig ekibi Hamitköy ile K-PET Birinci Lig ekibi Esentepe, Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında karşılaşacaklar. 19 Aralık Cumartesi günü saat 14:30’da başlayacak olan maçı Merkez Hakem Kurulunun (MHK) atadığı hakem İsmail Ercan ve ekibi yönetecek.
 
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