Hamitköy ile Dumlupınar karşılaşacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun pandemi süreci nedeniyle kulüplerin onayıyla 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesine rağmen, genç futbolcularının gelişimi için antrenmanlarını sürdüren 2 kulüp, Hamitköy ile Dumlupınar bugün dostluk maçında karşılaşacaklar.
HamitköyEsat Erdoğmuş Stadında oynanacak Hamitköy ile YonpaşDumlupınar karşılaşması saat 12:00’de başlayacak.
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