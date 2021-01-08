Hamitköy ile Dumlupınar karşılaşacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun pandemi süreci nedeniyle kulüplerin onayıyla 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesine rağmen, genç futbolcularının gelişimi için antrenmanlarını sürdüren 2 kulüp, Hamitköy ile Dumlupınar bugün dostluk maçında karşılaşacaklar.

HamitköyEsat Erdoğmuş Stadında oynanacak Hamitköy ile YonpaşDumlupınar karşılaşması saat 12:00’de başlayacak.

