Hamitköy ikinci devreye iddialı hazırlanıyor

Birinci Ligde 2. devrede zirve hedefinde olacak olan Hamitköy, ikinci devreye iddialı şekilde hazırlanıyor.

Teknik direktör Ahmet Sakallı, yardımcı antrenör Erkut Mantar ve kaleci antrenörü Latif Sakar eşliğinde ikinci devre hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Hamitköy’de futbolcuların yoğun tempoya rağmen hırslı çalışmaları, teknik heyeti memnun ediyor.

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmaları da yapan Hamitköy’de alt yapıdan yetişen genç futbolcular da takım kadrosuna yer alıyor.

