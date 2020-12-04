K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’deEvren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, futbolsuz dönemde kulübe gelir sağlamak için çalışmalar yapıyor.

Hamitköyyönetim kurulu, “Hamitköy için el ele” sloganıyla dayanışma piyangosu düzenledi. 5,000 TL büyük ödülün olduğu piyangoda, zengin hediyeler de olacak. Hamitköy Spor Kulübüne yapılacak 25 TL’lik bağışlar sonrasında alınacak olan dayanışma piyangosu biletlerinde büyük ödülü kazanan numara, TC Milli Piyangosunun 29 Ocak çekilişindeki son 4 rakam olacak.

