Hamitköy, Girne’ye patladı

Hamitköy, Girne Halk Evi’ni 7 farkla mağlup ederek sezonun en farklı galibiyetini alırken, play out maçlarına Baf Ülkü Yurdu’nun 7 puan önünde başlayacak. Hamitköy’ü, Girne Halk Evi karşısında farka taşıyan golleri 7 farklı futbolcu attı

Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Özal Çağlayan, Olgun Canik

GHE: Feyyaz, Arda, Caner (70.Dk Akın), Ali Nazlıoğlu, Ayden, Samet, Erdi (70.Dk Cemal), Mehmet Erfinike, Alpay, Eşref (46.Dk Münür), Zafer (52.Dk Kutlu)

Hamitköy: Tolga (79.Dk Ahmet Demir), Galip (74.Dk Altan), İbrahim Kaba, Danny (79.Dk Taner), Ömer, İbrahim Öksüzoğulları (79.Dk Cenkay), Mert, Serhat (68.Dk Mehmet Çil), Salih, Toykan, İbrahim Güler

Goller: 16.Dk Toykan 24.Dk Serhat,31.Dk Danny,71.Dk Ömer,75.Dk Altan,78.Dk Mehmet Çil85.Dk İbrahim Kaba (Hamitköy)



Süper Ligde 30. ve son hafta maçındaGirne Halk Evi deplasmanına çıkan Hamitköy, rakibini 7 – 0 mağlup ederek 35 puanla sezonu tamamladı. Girne Halk Evi ise 6 puanda kaldı.

16.Dk: Hamitköy atağında Toykan sol kanattan rakip ceza alanına hareketlendi ve rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına girer girmez vuruşunu yaparak köşeden topu filelere gönderdi. GHE 0-1 Hamitköy

24.Dk: Hamitköy atağında Ömer’in pasıyla savunma arkasına sarkan Serhat, kaleci Feyyaz ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. GHE 0-2 Hamitköy

31.Dk: Hamitköy atağında Toykan topu soldan ceza alanına ortaladı ve Danny ön direkte kafa vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. GHE 0-3 Hamitköy

56.Dk: Hamitköy atağında Toykan’ın şutu rakipden geri geldi. Dönen topu alan Toykan, boş kaleye doğru vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti.

71.Dk: Hamitköy atağında kaleci Feyyaz’ın uzaklaştırmak istediği top Ömer’in önünde kaldı ve Ömer vuruşunda topu filelere gönderdi. GHE 0-4 Hamitköy

75.Dk: Hamitköy atağında sağ kanattan ceza alanına yapılan ortaya arka direkte Altan kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. GHE 0-5 Hamitköy

78.Dk: Hamitköy atağında Altan’ın soldan ortasında arka direkte bomboş durumdaki Mehmet Çil kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. GHE 0-6 Hamitköy

85.Dk: Hamitköy atağında ceza alanı dışında İbrahim Kaba çok güzel bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. GHE 0-7 Hamitköy

