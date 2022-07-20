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Hamitköy gençleri de çalışıyor

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Hamitköy gençleri de çalışıyor
Süper Lig ekiplerinden Hamitköy, alt yapısından yetiştirdiği genç futbolculara A Takımda şans vererek yıllardır mücadelesini sürdürürken, yeni yıldızlar yetiştirmek için de çalışmalar sürüyor.
Hamitköy A2 Takımı da 2022 – 2023 futbol sezonu için hazırlıklara başlarken, ilk antrenman geçici olarak David Shola nezaretinde yapıldı. Esat Erdoğmuş Stadında antrenmanlarını yapan Hamitköy A2 Takımı futbolcuları hırslı şekilde çalışırlarken, kadroda yer alacak olan 5 futbolcu A Takım antrenmanlarına da alınıyor.
 
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