Hamitköy, genç golcü Mehmet’i transfer etti

Birinci Lige gençlerin ağırlıkta olduğu bir takımla girme hedefinde olan Hamitköy, eksik bölgelerine yaptığı transferlerde de genç futbolcuları kadrosuna katıyor.
Hamitköy, Çetinkaya’dan Emre Uysal transferinden sonra 2. transferini Cihangir’den gerçekleştirdi. Hamitköy, Cihangir’in genç golcüsü Mehmet Yapıcıel’i transfer etti.
Uzun boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çeken 18 yaşındaki Mehmet Yapıcıel, kiralık olarak Hamitköy’e transfer oldu.
Mehmet Yapıcıel, geçtiğimiz sezon A2 Süper Ligde 24 gole imza atarak Gol Krallığı yarışını 3. sırada tamamlamıştı.
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