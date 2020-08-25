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Hamitköy geleceğe yatırım yaptı

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Hamitköy geleceğe yatırım yaptı
K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy, yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girmek için transferlerine başlarken, Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu geleceğe yatırım yaparak, Yenicami’den genç futbolcu Kemal Barbet’i kadrosuna kattı.
Alsen Hamitköylü olan 19 yaşındaki Kemal Barbet, 9 yaşından bu yana formasını giydiği Yenicami’den bonservisli olarak Hamitköy’e transfer oldu. Kanat ve hücum bölgesinde oynayan genç futbolcu son dönemde Yenicami’ A Takımı’nda da forma giyiyordu.
 
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