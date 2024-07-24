Hamitköy futbolcularını, Hüseyin Topal güçlendirecek

Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy, 2024 – 2025 sezonun hazırlıklarına başlarken, yönetim ve teknik heyetteki istikrar da sürüyor.

Yıllardır Hamitköy’ü başarıyla çalıştıran teknik direktör Ahmet Sakallı’nın ekibine, sezon öncesinde Hüseyin Topal da katıldı. Yıllardır alt yapısından yetiştirdiği gençlerine erken yaşta A Takımda forma şansı vererek liglerimizde mücadele eden Hamitköy, yeni sezon öncesinde Hamitköylü şampiyon fitness sporcusu ve fitness eğitmeni Hüseyin Topal’ı da teknik heyete kattı. Hamitköy futbolcularının kuvvet antrenmanlarından sorumlu olacak olan Hüseyin Topal, futbolcuların sezon boyunca güçlü ve kuvvetli bir şekilde sahada olmaları için çalışacak.

Hüseyin Topal, Erkut Mantar ve kaleci antrenörü Latif Sakar ile birlikte Ahmet Sakallı’nın ekibinde görev yapmaya başladı.

