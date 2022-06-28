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Hamitköy Futbol Akademisinin gururu Adem

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Hamitköy Futbol Akademisinin gururu Adem
Hamitköy Futbol Akademisi (HFA), Fırat Deniz’in koordinatörlüğünde çalışmalarını birçok kategoride aralıksız sürdürüyor.
Bünyesinde Hamitköy Kız Takımını da bulunduran Hamitköy Futbol Akademisinin gururu ise Adem Uçar oldu. Hamitköy U15 Takımı oyuncusu olan Adem Uçar, Lefkoşa Karması antrenörleri Salim Tayançlı ve Kadri Şener tarafından Lefkoşa Karmasına davet edildi.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen U15 Karmalar arası turnuvada Lefkoşa Karması forması giyen Adem Uçar, sergilediği başarılı performansla dikkat çekti.
Adem Uçar, Lefkoşa Karması ile şampiyonluk sevinci de yaşarken, mutluluğunu babası Kemal Uçar ile birlikte yaşadı.
 
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