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Hamitköy Futbol Akademisinden cumhuriyet duyarlılığı

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Hamitköy Futbol Akademisinden cumhuriyet duyarlılığı
Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy yönetim kurulunun yeniden organize ederek Fırat Deniz koordinatörlüğünde faaliyete geçirdiği Hamitköy Futbol Akademisinde antrenmanlar devam ediyor.
Hamitköy Futbol Akademisi’nin geçtiğimiz gün Esat Erdoğmuş Stadında gerçekleştirdiği antrenman öncesinde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yılı kutlandı.
Hamitköy Futbol Akademisi’nde eğitim gören çocuklar ve eğitmenleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti bayrakları açarak, cumhuriyet coşkusu yaşadılar.
 
 
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