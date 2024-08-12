Hamitköy Futbol Akademisinde tempo arttı

Hamitköy Futbol Akademisinde (HFA) deneyimli spor adamı Fırat Deniz nezaretinde aralıksız devam eden antrenmanlar Yaz aylarında daha da arttı.

Hamitköy Futbol Akademisi’nden yetişen oyunculara genç yaşta A Takımda süre vererek futbolumuza kazandırma stratejisini izleyen Hamitköy Spor Kulübü, Hamitköy Futbol Akademisi’ne büyük önem veriyor.

Esat Erdoğmuş Stadında ve hal sahada antrenmanlar yapan Hamitköy Futbol Akademisi, dostluk maçları da yaparak, yoğun bir Yaz dönemi geçiriyor.

