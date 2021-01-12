Hamitköy Futbol Akademisinde bireysel çalışılıyor

Hamitköy Futbol Akademisi koordinatörü Fırat Deniz ise akademi bünyesindeki teknik adamlarla birlikte pandemi sürecini göz önünde bulundurarak, bireysel çalışmalara ağırlık veriyor

Hamitköy Futbol Akademisinde antrenmanlar, Hamitköy Futbol Akademisi koordinatörü Fırat Deniz’in sorumluluğunda sürüyor. Esat Erdoğmuş Stadında yapılan antrenmanlara ilgi yüksek olurken, Hamitköy Futbol Akademisine katılımlar da artıyor.

Hamitköy Futbol Akademisi koordinatörü Fırat Deniz ise akademi bünyesindeki teknik adamlarla birlikte pandemi sürecini göz önünde bulundurarak, bireysel çalışmalara ağırlık veriyor.

Kurulan birçok istasyonda tek başına çalışan Hamitköy Futbol Akademisi öğrencileri, bireysel çalışma metodları ile gelişimlerini sürdürme şansı elde ediyorlar.

