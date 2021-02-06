Hamitköy Futbol Akademisinde antrenmanlar evde sürüyor

Ülkemizde artan Covid 19 vakaları nedeniyle antrenmanlara ara vermek zorunda kalan Hamitköy Futbol Akademisinde sporcular eğitimlerine bireysel olarak devam ediyorlar.
Fırat Deniz koordinatörlüğündekiHamitköy Futbol Akademisinde antrenörlerinin attıkları program çerçevesinde evlerinde çalışan öğrenciler, yaptıkları çalışmaları video olarak eğitmenlerine gönderiyorlar.
Salgının bir sürede daha etkili olacağı düşüncesindeki Hamitköy Futbol Akademisi eğitmenleri, her hafta farklı programlar hazırlayarak öğrencilerinin evde kaldıkları süreci doğru antrenman yaparak değerlendirmelerini sağlıyorlar.
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